Visão estritamente técnica descola equipe econômica da realidade da população

Nem só fake news alimentam os problemas de comunicação do governo federal. Na pauta da comunicação oficial estão temas sensíveis sobre os quais o governo tem dificuldade para dialogar com a população e a visão técnica da equipe econômica se choca com a vida real.

A polêmica em torno dAs mudanças no Pix foi apenas um deles. A narrativa oficial de combate à sonegação bateu de frente com a visão das pessoas sobre as consequências da medida, que também foi turbinada por notícias falsas. Mas a inflação, por exemplo, é algo com poder de desgaste tão grande ou até maior ainda para o governo e tem custado caro nas pesquisas de avaliação do governo.

“A população tem uma visão não técnica sobre a inflação e isso cria um grande ruído no diálogo do governo”, argumenta Renato Meirelles, especialista em comportamento do consumidor e pesquisa de opinião e sócio do Instituto Locomotiva. Segundo Meirelles, como o consumidor se baseia na vida dele, nos preços que ele enfrenta no supermercado e no dia a dia, quando o governo fala de inflação controlada ou recuando fica a sensação de que isso não é verdade.

“O governo fala em desaceleração da inflação, o que para o consumidor passa a impressão de que há queda de preço e ele não vê isso. E, se por um lado, ele não entende a ‘inflação desacelerando’ do governo, por outro, o consumidor sabe muito bem o que é preço em alta”, explica.

Os números do próprio governo ilustram bem essa distorção entre o que é dito oficialmente e o que é percebido pela população. A inflação oficial medida pelo IPCA, em 2024, foi de 4,83%, só que para muitas famílias a sensação é o dobro ou até mais. E isso tem a ver com a cesta de consumo. Quanto menor a renda familiar, maior o peso da inflação.

O IPCA mede a variação do custo de vida médio das famílias brasileiras com renda mensal de até 40 salários mínimos (cerca de R$ 61 mil). Segundo o IBGE (Instito Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pela coleta dos dados e cálculo do índice, os maiores impactos na inflação do ano passado vieram do grupo “alimentação e bebidas”, que registrou aumento de 7,69% no ano e respondeu por 1,63 ponto percentual do índice de total de 4,83%.

Além disso, os grupos “saúde e cuidados pessoais”, com alta de 6,09% no ano, e “transportes”, com 3,3%, também pesaram no dia dos brasileiros em 2024. Juntos, esses três grupos, de um total de nove, respondem por 65% do índice oficial de inflação e formam as principais despesas no orçamento familiar no país.

Lula, picanha e cerveja

Analisando alguns itens individualmente dentro dos grupos que compõem o IPCA fica claro por que aquilo que o governo fala parece totalmente descolado do que o que as pessoas vivem. Ao todo, os nove grupos que formam o índice incluem 377 subitens. Entre eles, a gasolina foi um dos vilões em 2024, com alta de 9,71%. O café moído aumentou 39,04%, a carne disparou 20,84%, maior alta em cinco anos.

Nesse caso, o consumidor não teve muita alternativa já que os chamados “cortes de segunda” pesaram tanto quanto os “de primeira”: o contrafilé subiu 20%, enquanto o acém teve alta de 25,2% e patinho, 24%. A alta no preço da carne é um problema para o presidente Lula. Durante a campanha eleitoral, ele disse que, se fosse eleito para um terceiro mandato, a população voltaria a “comer picanha e tomar cerveja”.

Além disso, quanto menor a renda, maior o peso da alimentação no orçamento familiar, já que o que os técnicos chamam de cesta de consumo é mais limitada. Com isso, se o que boa parte das pessoas compram no dia a dia está aumentando de preço, a percepção de inflação descola do discurso oficial.

E isso alimenta um sentimento de descrédito e uma percepção de piora nas condições de vida. Pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada no início deste mês aponta que 61% dos brasileiros acham que a economia está no caminho errado e 67% acreditam que a inflação vai piorar em 2025.

Enquanto isso, o governo fala, nas propagandas oficiais, que a vida está melhorando e que a inflação está sob controle. Pesquisa Quaest realizada em dezembro, mostrou que para 68% dos pesquisados o poder de compra dos brasileiros piorou em relação a 2023.

Além disso, para 78% dos entrevistados o preço dos alimentos havia aumentado na comparação com o mês anterior. E mesmo diante de indicadores favoráveis no mercado de trabalho, com menor nível de desemprego, para 61 dos entrevistados o patamar financeiro atual está abaixo do esperado. Essa percepção é maior entre os mais jovens (entre 16 e 34 anos de idade): 66%, patamar muito próximo dos 60% registrados entre a população na faixa etária de 35 a 59 anos.

Não é à toa que o publicitário Sidônio Palmeira, novo titular da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), destaca a inflação como um grande desafio em sua missão de tentar melhorar a imagem do presidente e do governo.