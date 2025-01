A volta de um musical de sucesso ao som dos Beatles

Os produtores Charles Möeller e Claudio Botelho preparam para 2026 a volta do musical “Beatles num céu de diamantes”, sucesso nos palcos brasileiros que estreou em 2008 e teve diversas montagens desde então.

A nova versão do espetáculo deve estrear em 2026, para marcar os 18 anos da primeira apresentação, no Rio de Janeiro. A primeira montagem do musical foi assistida por 200 mil espectadores em um ano e meio, entre Rio e São Paulo.

Para a volta de “Beatles num céu de diamantes”, os produtores planejam inicialmente uma temporada de seis meses na capital paulista.

O musical com trilha sonora dos Beatles, cuja narrativa é a viagem de uma jovem, reúne um elenco de oito cantores-atores, acompanhados por quatro músicos.