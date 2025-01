Às vésperas da COP30, Pará teve crescimento de 20% no turismo internacional

Embalado pela COP30, que acontecerá em novembro deste ano em Belém, o turismo internacional no Pará aumentou quase 20% no ano passado. O número de turistas estrangeiros visitando o estado saltou de 54.121 em 2023 para 64.314 no ano passado. O volume de gastos subiu de R$ 40,7 milhões para R$ 48,7 milhões.

O turismo internacional puxou um aumento de 15,4% no total de visitantes no Estado no ano passado, somando 1,2 milhão de pessoas. As receitas gerais com turismo somaram R$ 872 milhões de reais, um crescimento de 16,2% comparado com 2023.

Com a indicação para sediar a COP30, Belém ganhou destaque na vitrine do turismo internacional como porta de entrada para a Amazônia. Ilha do Marajó e Alter do Chão são outros destinos de destaque.