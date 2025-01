Bolsonaro diz ter enviado à assessoria de Trump parecer do PGR contra viagem

Jair Bolsonaro afirmou à coluna que encaminhou à assessoria do presidente eleito americano, Donald Trump, o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestando-se contrariamente à ida do ex-presidente para a posse do republicano, no dia 20 de janeiro.

Os advogados de Bolsonaro solicitaram a devolução temporária do documento. Caso seja autorizado, Bolsonaro permanecerá fora do país entre 17 e 22 de janeiro.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024, em meio ao avanço das investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder, que teria envolvido o ex-presidente, aliados e militares próximos.

Na manifestação, Gonet argumentou que não haveria interesse público na viagem aos EUA que justifique a derrubada da restrição.

Paulo Gonet afirmou que Bolsonaro não apresentou “fundamento especial” que motive suspensão da medida cautelar em vigor.

“A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível. Não há, na exposição do pedido, evidência de que a jornada ao exterior acudiria a algum interesse vital do requerente, capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída do requerente do país. A situação descrita não revela necessidade básica, urgente e indeclinável, apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil, deliberado por motivos de ordem pública”, disse o documento.

Agora, Alexandre de Moraes, relator do caso, decidirá se autoriza ou não a viagem.