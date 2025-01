Pix: bolsonaristas comemoram vitória política sobre governo Lula

Aliados de Jair Bolsonaro estão comemorando na tarde desta quarta-feira, 15, o recuo da fiscalização do Pix como uma vitória política sobre o governo Lula. Após uma reunião com o presidente, Haddad anunciou o cancelamento da instrução normativa da Receita Federal sobre o monitoramento do Pix.

Publicamente, políticos bolsonaristas espalharam informações falsas sobre a medida e pressionaram o governo federal “em defesa” dos mais pobres, com o argumento, falso, de que o pix seria taxado. Agora, os deputados comemoram a vitória política.

Um vídeo do deputado Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, sobre norma da Receita Federal alcançou nos últimos dias a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais, o que aumentou a pressão contra o governo Lula.

Bolsonaro também vinha apostando todas as suas fichas na disseminação de informações imprecisas e falsas sobre o monitoramento da Receita Federal, aproveitando as brechas criadas pelo governo.

À coluna, um deputado do PL disse que o recuo do governo Lula “comprovou” a força política da oposição junto à população e, principalmente, no monopólio de discurso nas redes.