O apelido da virose do litoral paulista

A doença que atingiu os banhistas do litoral paulista ganhou um apelido irônico da oposição ao governo do estado. É a “virose do Tarcísio”.

O governador, que retornou de férias na segunda-feira, 13, já chegou se defendendo. Disse que a situação vai melhorar com a privatização da Sabesp. A companhia de saneamento, por sua vez, começa esta semana a fazer testes com corantes e fumaça nas redes de esgoto das cidades litorâneas para identificar ligações clandestinas que possam ter contaminado a água.

A virose, que provoca diarreia, náuseas e vômitos, atingiu mais de 11 mil pessoas desde a virada do ano. A doença subiu a serra e está preocupando os hospitais da capital.