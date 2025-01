João Campos tem 66% e Raquel Lyra 24% na disputa pelo governo de Pernambuco

Uma pesquisa de opinião pública divulgada nesta segunda-feira, 13, mostrou que o prefeito de Recife, João Campos (PSB), teria 66% dos votos caso as eleições para governador de Pernambuco fossem hoje. A governadora Raquel Lyra (PSDB), que deverá tentar a reeleição, aparece bem atrás, com 24%.

O levantamento foi feito pela Realtime Big Data com a TV Record, entrevistando 1.500 pessoas entre 11 e 12 de janeiro. No levantamento, o senador Humberto Costa (PT) tem 4%.

No cenário em que Costa é substituído pelo ex-ministro Gilson Machado (PL), João Campos chega 67% e Lyra fica com 22%. Machado registra 4%. Num terceiro cenário, em que Costa e Gilson Machado permanecem no páreo, com 4% cada um, João Campos fica com 66% e Raquel Lyra, com 22%. Apenas a porcentagem de nulos, brancos e de pessoas que não sabiam o que responder oscilou para baixo. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais e para menos.

A aprovação do governo de Raquel Lyra está em 49%, enquanto a de Lula, em Pernambuco, registra 68%.