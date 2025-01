A mobilização de Cedraz para ajudar Secom de Lula com edital de R$ 200 milhões

Embora more no exterior, o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do TCU, esteve empenhadíssimo em ajudar… a Secom de Lula. Preocupado com a comunicação pública, Tiago, que foi alvo da Lava Jato, mas nunca condenado por nada na operação, ajudou a Secom a reverter a decisão do TCU para revogar a licitação de comunicação digital feita por Paulo Pimenta, após suspeitas de vazamento.

Aroldo, pai de Tiago, liberou na quinta-feira, 9, a licitação, citando os indícios de vazamento identificados pela área técnica. Entretanto, disse o ministro, não foram apresentadas “provas incontestes do ilícito e de sua autoria”.

A licitação estava suspensa desde julho do ano passado, depois que a Unidade de Especializada em Contratações do TCU apontou que havia suspeitas de que o sigilo das propostas apresentadas na concorrência havia sido vazado. Como se tratava de uma licitação de melhor proposta, o sigilo sobre as proponentes era crucial.

Aroldo Ceraz acolheu a denúncia e procedeu com a investigação. Com o desgaste, o governo Lula cancelou a licitação. Na decisão de quinta-feira, o ministro sustentou que faltaram provas para a condenação.