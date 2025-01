Lula dá sinais de que manterá Márcio Macêdo

Márcio Macêdo entrará em férias na segunda-feira, 12, mas recebeu missões de Lula para a volta. Durante reunião na quinta-feira, 9, Lula o incumbiu de traçar como será a participação da sociedade civil no encontro dos Brics, programado para julho no Brasil.

Segundo Macêdo, o governo avaliou como “muito positiva” a experiência do G20 Social, organizado pela Secretaria-Geral. Agora, pretende estabelecer um modelo para a participação da sociedade no âmbito dos Brics, que reúne 11 países e cuja presidência está atualmente com o Brasil.

Lula também pediu que Macêdo ajude países do G20 interessados em organizar a interlocução com a sociedade para eventos semelhantes ao G20 Social. A Secretaria-Geral informou que a África do Sul, próxima sede do G20, já procurou o governo brasileiro com esse objetivo.

Lula continuar despachando com Macêdo, sem dar sinais de mudanças no ministério, foi percebido no entorno do ministro como indicativo de que ele permanecerá no cargo. Macêdo retorna em 24 de janeiro, e foi convocado para a reunião ministerial marcada para o dia 21.