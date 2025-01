Sidônio estreia nova fase da Secom com dois vídeos: assista

Antes mesmo de ser empossado, o publicitário Sidônio Palmeira estreou na Secom com dois vídeos que visam combater as fake news sobre taxação do Pix e de cobrança de impostos para quem tem bichos de estimação.

Em um deles, o personagem principal é o próprio Lula, que aparece fazendo um Pix de R$ 1.013 para o Corinthians, dentro da campanha de arrecadação de dinheiro para sanar as dívidas do clube.

O presidente aproveita o momento para esclarecer que é mentira que o governo passará a taxar o Pix. Um vídeo semelhante, de Fernando Haddad, já havia tentado esclarecer a desinformação espalhada nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 10.

Já o segundo vídeo é estrelado por um cãozinho, que corre como louco por um apartamento enquanto uma voz em off diz que não haverá imposto de Pix. O cãozinho é utilizado porque uma das fake news dizia que donos de pet também pagariam impostos sobre os bichinhos.