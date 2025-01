Fernando Haddad pede cautela em relação a declarações de Trump

Entre o dito e o realizado pode haver uma grande diferença. Seguindo essa máxima, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) sugere muita cautela em relação a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. “Temos que ter muita cautela. A pessoa faz declaração e, depois, não é bem aquilo que ela vai decidir”, disse Haddad. Segundo o ministro, a equipe econômica só vai se “colocar quando as decisões forem efetivamente tomadas”.

As colocações de Haddad foram feitas após questionamento de jornalistas sobre as ameaças de Donald Trump de taxar com tarifas de importação de 100% os produtos de países do BRICs, grupo de economias emergentes do qual o Brasil faz parte, caso o bloco tente substituir o dólar por uma outra moeda própria nas transações comerciais internacionais.

Eleito no final de 2024, Trump assumirá a Casa Branca no próximo dia 20 e as semanas que antecedem a posse estão recheadas de declarações polêmicas. Em um único dia, ele ameaçou tomar a Groelândia, o canal do Panamá e até o tornar do Canadá um estado americano, provocando reações em todo mundo.

A decisão de Mark Zuckerberg de suspender as checagens de notícias falsas nas suas plataformas sociais (Meta, Instagram, WhastApp) foi outro tema de repercussão internacional e diretamente relacionados ao novo líder da maior potência econômica e militar do mundo, os Estados Unidos.

Por isso, a postura de Haddad é de prudência. “Fica muito difícil reagir a cada declaração pública de um secretário, de um ministro, do presidente”, avalia. “Há incerteza. Preocupa, sempre. Mas vamos ter cautela também para saber o que efetivamente vai acontecer”, recomenda Haddad.