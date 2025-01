PT prevê que 8 de Janeiro de Lula deve reunir mil pessoas

Divulgado pelo presidente Lula, o abraço simbólico à Praça dos Três Poderes, nesta quarta-feira, 8, deve reunir no máximo mil pessoas, se muito, avaliam os responsáveis no PT e nos movimentos sociais pela organização do ato. O evento não terá caravanas de outros estados. A expectativa é baixa em relação ao público de Brasília.

O PT nacional não está envolvido nos preparativos nem desembolsou dinheiro para bancar as tradicionais comitivas de militantes e dirigentes. As centrais sindicais não foram mobilizadas para atrair gente. Movimentos sociais como o MST e o MTST também não estão envidando recursos para juntar gente.

A avaliação desses grupos é que, em janeiro, é muito menor a participação do público em manifestações de diferentes formatos. Alguns dirigentes defenderam que, em vez de um abraço simbólico, os grupos fizessem um evento indoor, mais modesto. Foram voto vencido.

“Estamos muito conscientes do período do ano em Brasília, em que há um esvaziamento natural da cidade. Para nós, o mais importante é a simbologia desse ato”, disse a vice-presidente do PT do DF, Rosângela Corrêa, à frente de organização.

Em recesso, ministros do Supremo e parlamentares do Congresso já anunciaram baixa tanto na cerimônia do Palácio do Planalto como no ato da praça. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, está fora do Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e seu virtual sucessor, Davi Alcolumbre, não participarão. Em Alagoas, o presidente da Câmara, Artur Lira, não respondeu se vai ou não a Brasília para o ato.