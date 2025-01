BTG festeja compra do Julius Baer antes de aval do Cade e do BC

O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, já está comemorando nas redes a compra da Julius Baer Brasil. A negociação envolve recursos de R$ 615 milhões. No LinkedIn, Sallouti deu boas-vindas ao grupo suíço, mas a compra ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central e pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

O grupo suíço anunciou a negociação com a divulgação de fato relevante nesta terça-feira, 7. Ele movimenta cerca de R$ 61 bilhões em gestão de patrimônio, a parte negociada com o BTG Pactual. Com escritórios em três cidades do país, a Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda afirmou que continuará a atender clientes brasileiros em outras localidades.

A empresa informou que espera ter sinal verde regulatório do Brasil ainda no primeiro trimestre deste ano.