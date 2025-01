Conversas do PSDB com PSD podem transformar nem-nem em topa-tudo

O PSDB, que vinha buscando se posicionar ao centro, distante de lulismo e bolsonarismo, tem conversado sobre uma possível fusão com o PSD de Gilberto Kassab, na heterodoxa posição de aliado de Tarcísio de Freitas e de Lula.

O movimento faria o nem-nem tucano caminhar para o topa-tudo típico do PSD e de seus pares do Centrão. O PSDB cioso da distância dos polos passaria a ser o kassabista si-hay-gobierno-soy-a-favor.

Revelado pelas jornalistas Vera Rosa e Roseann Kennedy, o discurso para a possível união, em conversas iniciais, é o de aderir a um partido maior ao centro para oferecer uma alternativa à polarização no país, se possível já em 2026 — o que é incerto a essa altura, embora inevitavelmente surjam à mesa nomes como os dos governadores Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Ratinho Junior (PSD), do Paraná.