Prefeito que tentou emplacar terceiro mandato teve tripla derrota no STF e TSE

Reeleito em outubro para comandar a prefeitura de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o prefeito eleito Dr. Rubão (Podemos) teve uma tripla derrota no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em seus pedidos para exercer um terceiro mandato consecutivo.

Dr. Rubão disputou a Prefeitura de Itaguaí sub judice, com a candidatura indeferida pelo Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro. No primeiro dia do ano, o presidente da Câmara de Vereadores de Itaguaí, Haroldo Rodrigues de Jesus Neto.

O prefeito perdeu em todas as instâncias da Justiça Eleitoral, inclusive com votos contrários da presidente do TSE, Cármen Lúcia, e do ministro André Mendonça, que ocupa outra das três vagas do STF na corte eleitoral.

Nas vésperas do fim do ano, Dr. Rubão recorreu das decisões no Supremo, última instância possível. Também teve seu pedido negado por Edson Fachin. O prefeito eleito ainda está recorrendo da decisão.

Rubão era vereador e presidente da Câmara Municipal de Itaguaí em julho de 2020, quando precisou assumir o comando da cidade por causa do impeachment do prefeito e do vice na época. Ele ficou no cargo por seis meses. Nas eleições do mesmo ano, foi eleito prefeito. Em 2024, anunciou que tentaria a reeleição. A Justiça Eleitoral, no entanto, entendeu que este seria um terceiro mandato.

Como a eleição está sub judice, o Executivo de Itaguaí será comandado temporariamente pelo presidente da Câmara de Vereadores, que foi eleito por seus pares em 1º de janeiro e empossado prefeito interino.