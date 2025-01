Os três ministros do STF que irão à solenidade do 8 de Janeiro

A solenidade em memória ao 8 de Janeiro, que acontecerá no Palácio do Planalto na quarta-feira, 8, contará com a presença de três ministros do Supremo: Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Edson Fachin.

Fachin estará como presidente do STF: Luís Roberto Barroso está em Miami.

A solenidade contará com a entrega de obras de artes que foram danificadas nos ataques golpistas e será dividida em quatro atos.

No último ato está previsto o “abraço da democracia”. A ideia é que as autoridades dos Três Poderes presentes na cerimônia promovam esse “abraço” em torno da palavra “democracia”, escrita no chão da Praça dos Três Poderes.