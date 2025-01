Djamila Ribeiro lançará livro inédito este ano em Portugal

A filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro lançará este ano um livro inédito em Portugal, na esteira do sucesso da edição portuguesa de “Cartas para a minha avó”. Ainda morando em Nova York, de onde retorna este semestre, Djamila também prepara novo livro para uma nova coleção que lançará na editora Record, entre outros projetos. Vamos a eles.

Em Portugal, será lançada pela Caminho uma coletânea inédita dos melhores textos publicados em sua coluna na Folha de S.Paulo, com edição de Zeferino Coelho, editor de José Saramago.

No Brasil, será a estreia da coleção “Feminismos do Sul Global”, pela editora Rosa dos Tempos, do Grupo Record. O projeto busca disseminar nomes da intelectualidade feminista por meio da tradução e publicação de autoras do Sul Global.

O primeiro livro, homônimo da coleção, é assinado por Djamila. A coleção já tem acertado um segundo livro, “Feminismo Dalit”, cuja temática gira em torno da perspectiva das mulheres que vivenciam a realidade dessa casta indiana. A organização ficou ao encargo da pesquisadora Sunaina Arya, docente na Escola de Artes Liberais e Humanidades da Universidade Woxsen, em Hyderabad, na Índia. Os dois saem este ano.