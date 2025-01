Bolsonaro chega hoje a Angra, cidade que virou capital do PL no réveillon

Jair Bolsonaro desembarca hoje em Angra dos Reis para passar alguns dias em sua casa em Mambucaba.

A cidade do litoral do Rio de Janeiro virou capital do PL nesse réveillon. Estiveram nos últimos dias na cidade:

•? ?Valdemar Costa Neto, presidente do PL

•? ??Fábio Wajngarten, chefe da comunicação de Bolsonaro

•? ??Altineu Côrtes, presidente do partido no RJ

•? ??Bruno Bonetti, braço-direito de Altineu e suplente de Romário no Senado

•? ??Renato Araújo, candidato derrotado na cidade na eleição do ano passado

O ex-presidente passou a meia-noite num culto, com Michelle Bolsonaro, o maquiador Agustin Fernandez e outros amigos. A cerimônia religiosa aconteceu na Comunidade das Nações, no Hípica Hall, em Brasília.