Há 30 anos começava um novo momento no Brasil

A chegada de 1995 é um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Completamos agora, em 2025, 30 anos da posse de Fernando Henrique Cardoso, o maior presidente que o Brasil já teve. Os oito anos de gestão do PSDB mudaram os rumos do Brasil. Na economia, na educação, na saúde, em praticamente todos os setores do governo, o que temos hoje é fruto do que foi implantado a partir da chegada ao poder de Fernando Henrique.

Quando se fala em FHC, presidente de honra do PSDB, logo vem à mente de todos a implantação do Plano Real, que fincou em bases sólidas os princípios econômicos de nosso país. Em sua presidência, FHC reforçou e garantiu a vigência do Plano Real que ele mesmo havia criado como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Com uma equipe de técnicos com o puro espírito público, idealismo e competência, FHC comandou o maior programa de inclusão econômica que o mundo já viu, ao conseguir estabilizar a economia e acabar com a inflação, que castigava e empobrecia os brasileiros.

Os resultados do Plano Real são reconhecidos até hoje. Pesquisa recente mostrou que 77% dos brasileiros o reconhecem como uma das políticas públicas mais importantes da história do país.

O Plano Real, no entanto, não seria tão bem sucedido se outras políticas de enorme importância não tivessem sido também implementadas. A criação das agências reguladoras é um exemplo. Foi a criação das agências que permitiu a abertura econômica em áreas como a telefonia, ampliando o alcance de determinados serviços públicos fundamentais por todo o território nacional, até os mais longínquos, e garantindo dignidade a milhões de brasileiros. Quem hoje, com menos de 30 anos, consegue imaginar um país sem telefonia celular com a melhor tecnologia disponível? Antes de FHC, linha telefônica era artigo de luxo, custava fortunas e integrava a lista de bens declarados ao Imposto de Renda.

A Lei Kandir, aprovada no primeiro mandato de FHC, foi fundamental para a revolução no agronegócio, ao implantar a desoneração das importações dos produtos primários. Se hoje o agro tem tamanha importância na economia brasileira, muito se deve a essa medida fundamental da gestão tucana.

Na área social, o mandato de FHC também foi revolucionário. É parte do DNA tucano buscar estabilidade econômica com justiça social, e assim FHC criou os principais programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Vale Gás, todos posteriormente unificados no Bolsa Família.

Coube ainda à gestão do PSDB garantir a viabilidade do SUS (Sistema Único de Saúde), criado pela Constituição Federal de 1988, mas nunca efetivado. A importância que o SUS tem hoje ao país se deve ao empenho do então presidente em garantir recursos orçamentários para sua efetivação.

A criação do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) garantiu recursos para a educação brasileira se desenvolver, inclusive com a valorização do magistério. Mais uma vez, iniciativa e empenho de FHC foram fundamentais.

FHC revolucionou o Estado brasileiro, dando as condições para que o país fosse a potência econômica que ainda é. Da privatização de estatais ao sistema de proteção social, dos programas de microcrédito à Lei de Responsabilidade Fiscal, praticamente tudo o que o Brasil possui hoje de valor tem origem nos governos tucanos.

Vivemos um momento muito grave, em que as conquistas obtidas durante os anos de Fernando Henrique Cardoso — seja como presidente, seja como ministro da Fazenda de Itamar Franco — estão ameaçadas pelas políticas populistas dos últimos períodos.

O governo não consegue controlar seus gastos, não há confiança dos investidores de que o Brasil seguirá mantendo intactos os fundamentos econômicos estabelecidos no Plano Real, e assim corremos o sério risco de assistir à volta da inflação, o que significaria jogar no lixo esses 30 anos de esforço de cada um dos brasileiros em busca de uma vida mais digna.

Marconi Perillo é o atual presidente nacional do PSDB. Foi governador de Goiás por quatro mandatos (1999-2006 e 2011-2018), deputado estadual, deputado federal e senador