2025 definirá como será desfecho das vidas públicas de Lula e Bolsonaro

Lula e Jair Bolsonaro completarão idades redondas em 2025. O atual presidente fará 80 anos em outubro. Bolsonaro faz aniversário antes, em março, quando fechará 70. Os dois terão em 2025, por razões diferentes, um ano com potencial de definir como serão as últimas etapas de suas tão distintas vidas públicas. O torneiro mecânico eleito presidente por três ocasiões viverá o ano do vai-ou-racha de seu emperrado terceiro governo, com talvez a última chance de se capitalizar para um quarto e último mandato. Já o capitão reformado, amante da ditadura, será julgado por crimes diversos. O desfecho pode resultar em mais de uma década preso. Essas são as previsões para 2025 feitas pelo colunista Guilherme Amado.

Se preferir, leia a análise.

https://platobr.com.br/2025-sera-definidor-para-ultima-fase-das-vidas-publicas-de-lula-e-bolsonaro/