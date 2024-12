Suspeito de tramar fuga ao exterior, ex-governador tenta não passar Ano Novo preso

Preso desde o último dia 15 de dezembro, o ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse já passou o Natal na prisão, mas ainda tenta deixar a cadeia a tempo da virada do ano, nesta terça-feira.

Os advogados de Carlesse apresentaram ao STF em 27 de dezembro um habeas corpus para que ele seja solto e cumpra medidas alternativas à prisão.

O ex-governador foi detido por ordem da Justiça do Tocantins, que atendeu a um pedido do Ministério Público estadual. Segundo a promotoria, Carlesse planejava fugir do Brasil para se livrar de investigações de corrupção que o miram em seu estado.

O MP apresentou como base para as suspeitas movimentações de Mauro Carlesse no exterior: tirou identidade no Uruguai, pediu residência fixa no país e abriu uma conta bancária por lá. Além disso, Carlesse tem passaporte da Itália e, conforme os promotores, mantinha um endereço em um pequeno vilarejo italiano na região de Perugia.

No pedido ao STF, os advogados do ex-governador de Tocantins negaram qualquer plano mirabolante de fuga e disseram que o cliente não representa risco às investigações contra ele.

Sobre as evidências do MP, a defesa as classificou como “presunção de fuga”. Isso porque o aluguel do imóvel na Itália já teria acabado e o pedido de residência no Uruguai seria uma das condições para abertura de conta no país vizinho, o que não é ilegal.

Os advogados querem que a prisão preventiva de Mauro Carlesse seja convertida em medidas como apreensão do passaporte ou uso de tornozeleira eletrônica. O habeas corpus foi distribuído ao ministro Luiz Fux.