Bolsonaro compartilha fake news de Eduardo envolvendo Google e PT

Jair Bolsonaro compartilhou no Instagram no fim de semana uma fake news de Eduardo Bolsonaro envolvendo o Google e o PT: no vídeo, o filho de Bolsonaro afirma que o partido de Lula retirou a cotação do dólar do Google.

Na verdade, foi o próprio Google que tirou do ar, na quinta-feira (26), por decisão própria, a ferramenta que exibia a cotação do dólar. A medida se deu após um ofício enviado pela Advocacia Geral da União (AGU) ao Banco Central do Brasil (BCB), que pedia esclarecimentos sobre “eventuais inconsistências” na cotação do dólar que foi exibida no feriado de Natal, R$ 6,40, valor a que a moeda nunca chegou no Brasil.

O valor do dólar chegou a R$ 6,38 em 25 de dezembro, R$ 0,20 acima da cotação oficial registrada dois dias antes. A organização solicitou transparência nas informações divulgadas pelo Google. Segundo a empresa, a ferramenta era terceirizada da empresa Morning Star.

A Morning Star, responsável pelo fornecimentos de dados ao Google sobre a cotação do dólar, admitiu na quinta-feira (26) erro na coleta de informações que levou à divulgação do valor próximo de R$ 6,40. A companhia afirmou ter resolvido o problema, que ocorreu devido a “imprecisão de um contribuidor de taxas terceirizado”.

No vídeo, Eduardo Bolsonaro acusa o governo Lula de ocultar as informações econômicas, após não ter conseguido encontrá-las na busca do Google. “Eu fui colocar lá no Google ‘dólar hoje’ para ver a cotação do dólar, que às vezes eu coloco ali para ver o nível do afogamento que esse governo está colocando na economia nacional. E aí eu não consegui encontrar”.

Ao compartilhar a mentira do filho no Instagram, Bolsonaro reiterou: “O PT conseguiu fazer com que o Google não mais mostre a cotação do dólar”, escreveu na rede social.

As informações sobre cotação do dólar não são controladas pelo governo. A taxa de câmbio de referência do real por dólares americanos mais utilizada no mercado cambial brasileiro é a Ptax, publicada pelo Banco Central — administrado até agora por Roberto Campos Neto, aliado do bolsonarismo. Para calcular a Ptax e divulgar a cotação da moeda, o BCB apura a média das cotações enviadas por dealers de câmbio.