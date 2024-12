Planalto empenha R$ 1,775 bilhão em emendas de comissão

A Secretaria de Relações Institucionais do Planalto anunciou o empenho de R$ 1,775 bilhão em emendas de comissão (RP 8) até o dia 23 de dezembro, conforme autorizado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.

O valor empenhado corresponde a parte dos R$ 4,234 bilhões solicitados por meio dos projetos apresentados para este fim.

Os recursos foram distribuídos entre seis ministérios, com destaque para as pastas do Turismo e das Cidades, que receberam os maiores montantes.

A divisão ficou assim:

•Ministério do Turismo: R$ 441 milhões

•Ministério das Cidades: R$ 335,1 milhões

•Ministério da Saúde: R$ 330,2 milhões

•Ministério dos Esportes: R$ 307,9 milhões

•Ministério da Integração: R$ 278,2 milhões

•Ministério da Agricultura: R$ 83,2 milhões

A medida reflete, segundo a SRI, o cumprimento de decisões judiciais e o esforço do governo em atender demandas parlamentares.