Padilha diz que Lula dará posse a Galípolo ainda nesta segunda

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nas redes sociais que Gabriel Galípolo será formalmente empossado como presidente do Banco Central ainda nesta segunda-feira, 30.

Galípolo já está ocupando a cadeira de Roberto Campos Neto interinamente desde o último dia 21 de dezembro. Oficialmente, ele assumiria o cargo em definitivo apenas a partir do dia 1º de janeiro.

Padilha, porém, confirmou em um story publicado no Instagram, no qual aparece chegando ao Palácio do Planalto carregando um paletó, que entre as tarefas do dia no palácio está a declaração de posse de Galípolo.

O ministro afirmou ainda haver bastante trabalho entre esta segunda e esta terça, os dois últimos dias de 2025. Segundo ele, além da posse de Galípolo há decretos e outras medidas para serem assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.