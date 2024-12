O réveillon ‘frugal’ de Lula e Janja

Seguindo a recomendação médica para repousar após a cirurgia de emergência a que foi submetido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter um réveillon, digamos, bastante frugal.

De acordo com assessores, ao menos por enquanto a previsão é que ele passe a virada de ano “em casa” – ou na Granja do Torto, a residência de campo da Presidência onde ele tem passado parte do tempo neste final de ano, ou no Palácio da Alvorada.

Convivas

Por ora, certo mesmo é que Lula terá a companhia da primeira-dama, Janja da Silva. Não há confirmação oficial se familiares ou ministros mais próximos serão convidados.

Lula e Janja pretendiam passar o réveillon na base naval de Aratu, propriedade da Marinha bem próxima a Salvador. Após a cirurgia, porém, a ideia teve de ser abortada.

Desde que voltou de São Paulo, Lula tem usado a Granja do Torto para reuniões de trabalho e atividades de lazer. Nos últimos dias, foi lá que ele recebeu, por exemplo, ministros e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito na eleição para a presidência da Câmara.

A propriedade de 37 hectares fica a 16 quilômetros do Alvorada, já nas proximidades da cidade de Sobradinho, e tem lago, córrego, churrasqueira, piscina, campo de futebol e animais, como jabutis e emas. Perto da casa principal há, também, uma área de mata nativa.