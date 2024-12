Família de suspeito de anunciar ataque a Brasília cooperou com a prisão, diz polícia

A família de Lucas Ribeiro Leitão, preso neste domingo pela Polícia Civil do Distrito Federal após postar em seu Instagram uma série de ameaças de ataques a Brasília, cooperou com a investigação para a realização da prisão. Segundo fontes da polícia, a colaboração de parentes de Leitão ocorreu ao longo do domingo, por telefone, com o objetivo de preservar a vida do corretor de imóveis. Em contato com agentes de Inteligência da polícia, esses familiares relataram que o rapaz, de 30 anos, apresentou uma série de mudanças de comportamento ao longo do último ano, após reveses em sua vida particular.

Segundo a polícia, os familiares relataram que Leitão separou-se de sua companheira há um ano, o que foi apontado como o divisor de águas em relação a seu comportamento. A coluna apurou que sua imobiliária, a Casa Nova Imóveis, sediada em Caucaia (CE), foi inabilitada na mesma época, em outubro de 2023, pela falta de documentação necessária para funcionar. Nesse mesmo período, as redes sociais da corretora pararam de ser alimentadas.

A investigação da Divisão de Proteção e Combate ao Extremismo Violento, criada pela Polícia Civil do DF para enfrentar as crescentes ameaças à capital, ocorreu após três denúncias anônimas. Todas falavam dos vídeos que Leitão postava em suas redes sociais. Um dos planos mencionados por ele seria “botar fogo” na capital do país. Em uma conta privada no Instagram, Leitão também afirmou que iria “conquistar o solo na marra” e “fazer essa parada sozinho”. “Vamos brincar com sangue”, escreveu. Disse que realizaria um “ataque cirúrgico” e ressaltou que a segurança pública do Distrito Federal precisaria ser ampliada em até “400 vezes”. O corretor também declarou ter feito uma promessa a “uma garota” e a uma “série de pessoas”, afirmando que só encerraria a “missão” quando ela fosse “concluída”. Veja abaixo algumas das postagens.

A investigação da Polícia Civil, até agora, conta apenas com as mensagens. Por isso, a prisão dada pela Justiça do DF foi temporária, ou seja, durará cinco dias prorrogáveis por mais cinco. Leitão deverá ser solto se, nesse prazo, não for decretada sua prisão preventiva. Nesse período, a polícia se aprofundará no material que foi encontrado com ele, como seu celular, para identificar se havia algo além das ameaças e que justifique a prisão preventiva.

A polícia afirmou não ter conseguido, porém, determinar qual seria a preferência política de Leitão, porque, numa das postagens, propôs um duelo de facas entre ele, Lula e Jair Bolsonaro. “Desafio Lula e Bolsonaro para um duelo de faca! Vamos brincar de sangue”, escreveu.

Como foi a prisão

Preso quase na Bahia, perto da divisa com Goiás, Leitão estava a caminho de Brasília, de carona em um caminhão. O motorista contou aos policiais ter ficado com pena ao passar na estrada, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), e ver o homem embaixo do sol forte. “Foi a carona mais infeliz que dei”, relatou aos policiais. Os policiais sobrevoaram de helicóptero o caminhão, mandaram que o motorista parasse e prenderam Leitão. Segundo a polícia, Leitão confessou que planejava um atentado e que usaria de “táticas militares”. Ele estava com uma faca.

O caminhão chegaria a Brasília por volta das 17h deste domingo. Não há ainda nenhum elemento na apuração sobre ele ter contar com auxílio em Brasília ou já com algo efetivamente planejado. “O fundamento jurídico foi robustecer a investigação para ver se tem mais elementos de prova e até preservar a vida dele”, explicou o delegado Saulo Ribeiro Lopes, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia do DF.

Um corretor entusiasmado

Dono da Casa Nova Imóveis, aberta em 2017, Lucas Ribeiro Leitão atuava no mercado imobiliário de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Em seu perfil profissional no Facebook, ele apresenta os negócios fechados com os clientes, de quem recebe elogios públicos pela atuação profissional. As postagens cessaram em setembro do ano passado, um mês antes de sua empresa ser considerada inapta pela Receita Federal por omissão de declarações, como a de Imposto de Renda (IR).

Em um dos vídeos, com voz calma, Lucas Ribeiro Seu Corretor, forma como ele assina a página de Facebook, explica o programa de financiamento de imóveis do governo Bolsonaro, o Casa Verde e Amarela, que, segundo ele, “nada mais é do que o antigo programa Minha Casa Minha Vida”. Na divulgação, ele fala dos benefícios do programa, como subsídio e taxa de juros reduzida.

Brasília tem vivido uma série de ameaças do tipo. No sábado, um homem foi preso após, segundo a polícia, ter ameaçado explodir o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do DF e a Superintendência Regional da Polícia Federal, ambas em Brasília. Em novembro, um homem morreu após fracassar ao tentar entrar com explosivos no Supremo e na sequência suicidar-se em frente ao tribunal.