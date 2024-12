Câmara custou R$ 6,4 bilhões em 2024: veja deputados mais gastões

Com 513 deputados e milhares de funcionários, a Câmara dos Deputados consumiu neste ano R$ 6,4 bilhões. Além dos salários, dos funcionários e assessores da casa e do auxílio moradia, os parlamentares recebem também dois tipos de recursos: as verbas de gabinete, para custear auxiliares em Brasília e nos estados em que o deputado foi eleito, e a cota parlamentar, que dá conta das despesas que vão de passagens aéreas e combustível a gastos com divulgação do mandato e correio. Este ano, as verbas de gabinete saltaram de R$ 618,5 milhões para R$ 672,1 milhões, um crescimento de R$ 53 milhões em relação a 2023.

Já a cota parlamentar, com as notas apresentadas ao portal da transparência da Câmara até agora, somam R$ 216 milhões. No ano passado, somaram R$ 230 milhões, mas o ano ainda não foi encerrado e os parlamentares têm até 90 dias para apresentar suas despesas. Os dados de transparência apontam também quais foram os parlamentares que mais gastaram as cotas. As cinco maiores despesas são dos gabinetes dos seguintes deputados:

•? ?Gabriel Mota (Republicanos-RR): R$ 611.219,45

•? ?Átila Lins (PSD-AM): R$ 578.421,70

•? ?Coronel Ulysses (União-AC): R$ 573.520,48

•? ?João Maia (PP-RN): R$ 571.168,03

•? ?Dagoberto Nogueira (PSDB-MS): R$ 567.854,88, em empate quase técnico com Pompeo de Mattos (PDT-RS): R$ 567.319,93

As diárias para viagens oficiais custaram R$ 3.708.394,10 em 2024, bem menos que em 2023, quando os deputados gastaram R$ 6,2 milhões.