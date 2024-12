Dos 8 maiores bancos, BTG, Safra e Santander têm pior colocação no Consumidor.gov.br

Os oito maiores bancos brasileiros levam uma surra nos índices de satisfação da plataforma Consumidor.gov, do Ministério da Justiça. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, BTG Pactual, Sicredi e Safra, os oito maiores bancos, nessa ordem, estão mal na fita no sistema de atendimento a reclamações do consumidor.

Segundo dados dos últimos 30 dias, o mais bem posicionado no índice de satisfação do segmento que reúne bancos, financeiras e administradoras de cartão é o Banco do Brasil, no nada confortável 55º lugar.

Depois, vêm Caixa (56º), Sicredi (58º), Itaú (84º), Bradesco (91º), Santander (102º), Safra (105º) e, por último, BTG (107º).