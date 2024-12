Briga pela presidência do Republicanos ganha novo capítulo

Mais um religioso da Igreja Universal do Reino de Deus tem o seu nome ligado à uma disputa interna na instituição religiosa pelo controle do partido político Republicanos: o bispo Honorilton Gonçalves, ex-vice-presidente da Rede Record.

O partido (ex-PRB), fundado em 2003, é ligado à Universal e presidido hoje pelo bispo e deputado federal Marcos Pereira (SP). Segundo se comenta nos bastidores da igreja, Pereira estaria sendo alvo, internamente, de ataques de Gonçalves, pois o ex-vice-presidente da Record seria também um dos maiores interessados no afastamento dele do comando do Republicanos.

Em novembro, o PlatôBR publicou a reportagem “A disputa entre bispos da Universal pelo controle do Republicanos”, a qual revelou que o bispo Renato Cardoso, genro de Edir Macedo (fundador da igreja) e hoje o número dois na hierarquia da instituição, desejava a saída de Marcos Pereira da presidência do partido. Segundo aliados de Pereira, Honorilton Gonçalves é quem teria convencido Renato Cardoso a tentar afastar Pereira do partido.

O ex-dirigente da Record, hoje responsável pela Igreja Universal no Rio de Janeiro, tem, segundo informações obtidas pelo PlatôBR, interesse em controlar também o Republicanos no estado. Marcos Pereira foi o responsável pelo crescimento e fortalecimento do Republicanos, que conta hoje com dois governadores (Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Wanderlei Barbosa, de Tocantins), quatro senadores, 44 deputados federais, 75 deputados estaduais, 433 prefeitos e 4.372 vereadores no país. Pereira, assim, tornou-se o principal líder do partido.

A partir de 2016, o Republicanos, sob a presidência de Pereira, começou, aos poucos, a abrigar candidatos não vinculados à Universal. Foi uma decisão do partido para conseguir crescer e a estratégia teve o aval de Edir Macedo, de acordo com Pereira. Hoje, dos 44 deputados federais do Republicanos, 17 são bispos, pastores e obreiros da igreja, ou apresentadores da Rede Record, pertencente a Edir Macedo.

Pereira afirma ter o aval de Macedo também para continuar à frente do partido. “Se ele pedir, eu saio”, disse Pereira a colegas da igreja.