Daniel Silveira culpa português de assessores de Moraes por prisão

O ex-deputado Daniel Silveira voltou a pedir liberdade ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (27/12) por ser preso 48 horas depois de ser solto. No pedido de liberdade, a defesa de Silveira culpou o conhecimento de português dos assessores do ministro Alexandre de Moraes.

O advogado Paulo Faria disse no pedido de liberdade que a frase “proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados” é ambígua.

O advogado argumentou que não tinha conhecimento de que Daniel Silveira não poderia sair de casa. O ex-deputado foi ao shopping no dia 23, mas foi preso por estar no hospital, ou seja, fora de casa, depois de 00h.

“Mesmo diante da falta de conhecimento linguístico de vossos assessores, o que é lamentável […] se fosse verificada a intenção de deixar o requerente preso em casa, deveria vossa assessoria, com a devida vênia, prestar mais atenção na construção linguística e sintática, escrever com objetividade e clareza”, escreveu o advogado no pedido de liberdade.