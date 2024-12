Historiadora Mary Del Priore lançará biografia inédita de Chica da Silva em 2025

A historiadora Mary Del Priore lança em 2025 pela editora José Olympio “Meu nome é Francisca”, biografia de Chica da Silva (1732-1796) que promete desmistificar a história da mulher parda que se tornou uma das figuras mais influentes do Brasil colonial.

O livro reconstrói a trajetória de Francisca no Arraial do Tijuco, atual Diamantina (MG), revelando uma realidade distante dos estereótipos. Del Priore apresenta uma mulher empreendedora que, através do relacionamento com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, construiu uma vida familiar estável e conquistou relevante posição social.

A biografia destaca o papel de Chica como matriarca dedicada de 13 filhos, alguns educados em instituições prestigiadas como a Universidade de Coimbra e o Convento das Macaúbas. A obra também a situa no contexto de uma classe emergente de “pretas empreendedoras” que existia em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, cujos descendentes se tornaram parte da elite durante o Império brasileiro.