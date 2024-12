Exército terá que explicar visitas indevidas a generais envolvidos em plano de golpe

Os comandantes da 1ª. Divisão de Exército, general Eduardo Tavares Martins, do Comando Militar do Planalto, general Ricardo Piai Carmona, e do Comando Militar do Leste, general Kleber Nunes de Vasconcelos, deverão, em 48 horas, explicar visitas indevidas a militares presos nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes (STF) pediu os esclarecimentos após receber as informações do próprio Exército sobre dias, horários e a lista de visitas recebidas pelos oficiais que estão detidos nessas instalações militares em Brasília. Pelos dados analisados, os militares estariam desrespeitando o regulamento de visitas para prisões especiais.