Caso chegue ao ministério, Sidônio quer fazer diferente — o que inclui a equipe

Interlocutores de Sidônio Palmeira, hoje o nome mais forte para suceder Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, têm dito que o publicitário, se for de fato convidado, quer “fazer diferente” na comunicação de governo. E isso pressupõe, segundo essas fontes, uma equipe diferente.

Sidônio não sentará no cargo antes de um convite, um aceite e a posse. Mas quem o cerca garante que um dos nomes que seria trocado seria o de José Chrispiniano, o secretário de Imprensa, e a escolha de pessoas talhadas para a comunicação digital para lidar com as redes sociais do governo.

O publicitário tem a avaliação de que é necessário um choque de digital em áreas do governo que hoje são analógicas, como o incentivo à comunicação por meio de apps sobre serviços prestados à população, por exemplo.