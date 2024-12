Em almoço com os ministros, Janja diz que prometeu trazer Lula de volta

A primeira-dama Janja abriu nesta sexta-feira o almoço de Lula com os ministros falando sobre a cirurgia do presidente em São Paulo. Ela disse estava cumprindo uma promessa que fez, a si mesma, durante internação do marido no Sírio Libanês, de trazer Lula de volta para Brasília e para o Brasil.

Acomodados em diversas mesas, os ministros ouviram um discurso emocionado do presidente, que repetiu ter vencido a morte pela terceira vez. A primeira, destacou o presidente, foi quando ainda criança superou a desnutrição e a pobreza no sertão nordestino. A segunda foi quando superou, em 2011, o câncer na garganta. Agora, ele contabiliza como terceira vitória a superação de coágulos intracranianos ocasionados por uma queda no banheiro.

Lula contou aos ministros detalhes da cronologia de sua emergência, quando começou a sentir dores na cabeça e foi levado às pressas para São Paulo, passando por cirurgia ainda na madrugada do dia 10 de dezembro. Esta foi a primeira reunião do presidente com seu ministério desde que adoeceu. Ele estava em repouso em seu apartamento em São Paulo e teve alta ontem, quinta-feira, para poder voltar a Brasília.

Além de abrir o almoço, a primeira-dama reuniu as ministras e comandou as fotos da ala feminina do governo.