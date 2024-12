Lula irá pedir a Múcio para ficar mais tempo no governo

Lula irá pedir ao ministro da Defesa, José Múcio, para que ele continue por mais um tempo no governo. O ministro indicou ao presidente que quer deixar o cargo, dizendo-se cansado.

Com 76 anos, Múcio considera que já cumpriu sua missão à frente da pasta e vem sendo cobrado por sua família a cuidar mais de sua saúde.

Lula, entretanto, quer que o ministro continue para ter tempo de encontrar um substituto. Lula considera que Múcio fez um bom trabalho nos últimos dois anos, principalmente no ponto mais sensível do início do governo: a relação com os militares.