O efeito da entrevista de Campos Neto e Galípolo

O mercado financeiro brasileiro reagiu bem às declarações conjuntas de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, e Gabriel Galípolo, que o sucederá. O dólar opera em forte queda frente ao real nesta quinta-feira, enquanto os juros também recuam, refletindo uma combinação das intervenções e das sinalizações de rumo afinado na política monetária.

Entre as medidas que influenciaram o mercado, a intervenção do Banco Central, que ofertou US$ 8 bilhões no mercado de câmbio, reforçando a liquidez e ajudando a conter a volatilidade do real.

O Tesouro Nacional recomprou títulos públicos pré-fixados, reduzindo pressões sobre as taxas de juros.

As declarações de Campos Neto e Galípolo foram outro fator decisivo para a melhora no clima dos mercados. Galípolo, que liderou a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), revelou que o encontro adotou uma postura mais rigorosa do que o esperado, reforçando o compromisso com o cumprimento da meta de inflação. Ele também descartou que a recente depreciação do real tenha sido resultado de um ataque especulativo, afastando temores de instabilidade estrutural. O mercado gostou do que ouviu.