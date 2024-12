Lobby forte contra Damous na ANS

A Hapvida, maior operadora de saúde do Brasil e também a que concentra as maiores demandas de ressarcimento ao SUS por não cumprimento de decisões judiciais, está se movimentando fortemente nos bastidores contra a proposta da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) que mexe com a política de preços e reajustes dos planos. Mas não é só. A operadora também está em campanha contra a indicação do petista Wadih Damous para a presidência da agência. O motivo: Damous, que comanda a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça, tem um histórico de militância na defesa dos direitos do consumidor. Isso, evidentemente, poderia ser um problema para os interesses da companhia.