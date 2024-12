Cascata em Macapá escala tensão entre prefeitura e governo

Tem escalado a tensão entre o governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), ligado ao senador Davi Alcolumbre (União Brasil), e o prefeito de Macapá, dr. Furlan (MDB). Nesta quarta-feira, o secretário de Comunicação do prefeito, Diego Santos, foi flagrado divulgando notícias falsas sobre o Reveillon programado pelo governador em um grupo de WhatsApp de política do estado.

Nas mensagens, é dito erradamente que um dos shows foi cancelado e que os ingressos para outros dias da festa serão cobrados.

O secretário apagou as mensagens, mas o estrago estava feito, com diversos jornalistas recebendo as informações falsas. No fim do dia, a Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) divulgou nota recriminando o secretário.