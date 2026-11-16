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Mercadante descarta assumir Fazenda e diz que quer continuar no BNDES

Presidente do banco afirmou que não pretende assumir ministério no quarto mandato de Lula

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
16/11/2026 13:39

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Aloizio Mercadante
A manifestação ocorre em meio às articulações para a formação da equipe ministerial do novo governo crédito: Evaristo Sá/AFP – 24/10/12

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante (PT), descartou assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista à coluna Painel, da Folha de S. Paulo, ele afirmou que não disputa cargos na futura composição ministerial e que pretende permanecer à frente do banco de fomento, embora tenha ressaltado que continua à disposição do chefe do Executivo.

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“Não estou disputando nenhum cargo e não tenho a pretensão de assumir nenhum ministério. Evidente que estou à disposição do presidente Lula, mas a minha expectativa é permanecer no BNDES e seguir contribuindo com a equipe econômica daqui”, declarou Mercadante.

A manifestação ocorre em meio às articulações para a formação da equipe ministerial do novo governo. Lula deve iniciar, ainda nesta semana, conversas com possíveis integrantes da Esplanada dos Ministérios para definir os nomes que ocuparão os principais cargos a partir de janeiro de 2027.

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Nos bastidores, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), são apontados como possíveis nomes para comandar o Ministério da Fazenda. Outra possibilidade considerada pelo presidente é a permanência do atual titular da pasta, Dario Durigan.

Ao justificar o desejo de continuar no BNDES, Mercadante destacou os resultados alcançados pela instituição durante sua gestão e o papel do banco no financiamento de projetos estratégicos para o desenvolvimento econômico do país.

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“O BNDES é pelo quarto ano seguido a instituição mais transparente da República, apresentamos o segundo melhor resultado do mercado financeiro e recuperamos a instituição como grande agente de promoção do desenvolvimento, da Nova Indústria Brasil, das inovações, da transição energética, da descarbonização, da infraestrutura e do financiamento de longo prazo do país”, afirmou.

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