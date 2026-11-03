Fortaleza e Recife cancelam shows de Jorge e Mateus após apoio a Flávio

Dois shows da dupla sertaneja Jorge e Mateus marcados para festas de Réveillon no Nordeste foram cancelados nesta terça-feira (3/11). Após polêmica envolvendo o posicionamento político de Jorge em favor de Flávio Bolsonaro (PL), os prefeitos de Fortaleza (CE) e Recife (PE) cancelaram as apresentações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O primeiro cancelamento foi anunciado pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Em vídeo, ele disse que a apresentação foi programada com meses de antecedência, mas “questões posteriores que geraram polêmica” tiraram o foco do objetivo do evento, “que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do país”.

Segundo Leitão, a decisão foi tomada em acordo com a dupla. A festa ainda terá como atração outros grandes artistas nacionais, como Ivete Sangalo, Alok, Natanzinho Lima e Diogo Nogueira.

Recife

Cerca de uma hora depois, o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), gravou um vídeo na mesma linha. Ele já havia se posicionado antes, reforçando que apoia Lula (PT), mas defendendo que o Réveillon da cidade é “uma festa de todos e para todos, independentemente de preferências políticas”.

No entanto, após pressão, ele recuou e também cancelou a apresentação. “O final de ano é sempre um momento de união, unidade, fraternidade, de estar junto de quem a gente ama, de muito amor e também de renovação da esperança. E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge e Mateus dentro da nossa programação”, explicou.

Jorge e Mateus com Flávio Bolsonaro?

A presença da dupla no Réveillon de Fortaleza foi anunciada na terça-feira da semana passada (27/10). Exatamente uma semana antes, em 20 de outubro, Jorge participou de um evento com sertanejos que declararam apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial contra Lula.

“Pode chorar, mas eu não voto no PT”, ironizou o cantor, que é a primeira voz da dupla. A frase foi uma paródia de um dos sucessos dos sertanejos, “Pode chorar”. Mateus, por outro lado, não se posicionou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A declaração de apoio de Jorge gerou revolta em eleitores petistas, que se mobilizaram nas redes sociais contra a dupla sertaneja.