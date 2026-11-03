Carla Zambelli na Itália: ex-deputada pede ajuda financeira e cria rede paga

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A ex-deputada Carla Zambelli publicou um vídeo nas redes sociais nesta terça-feira (3/11) para pedir auxílio financeiro aos apoiadores. Vivendo na Itália após fugir do Brasil em razão de condenações no Supremo Tribunal Federal (STF), ela anunciou a criação de uma comunidade paga por R$ 50 mensais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Zambelli declarou que a falta de uma conta bancária impede sua contratação profissional na Europa. A ex-parlamentar atribuiu o problema ao ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado bloqueou seus bens e inviabilizou a abertura de contas ao registrar na Interpol uma acusação de invasão com prejuízo financeiro.

Conforme relatou no vídeo, as normas trabalhistas da Itália exigem uma conta bancária nominal para o depósito de salários. Sem acesso a bancos tradicionais ou digitais no exterior, ela disponibilizou o link de adesão à comunidade na biografia e nas postagens de suas redes sociais.

O espaço por assinatura promete reunir relatos sobre o período em que a ex-deputada esteve presa, além de temas variados. A ex-congressista relatou necessitar dos valores para se manter no país europeu até conseguir trabalho ou regularizar sua situação bancária.

"Vou prover pra vocês conteúdos exclusivos de várias áreas de conhecimento. Nós vamos falar sobre tudo. E também vou passar um pouco da experiência que tive na prisão e o que que isso me ensinou. Tenho certeza que isso pode ajudar em alguma coisa na sua vida. Se você um dia me admirou, te peço essa ajuda: entre nessa comunidade e faça sua inscrição, para que eu possa me manter aqui na Itália“, declarou.

Prisão e processos na Itália

Zambelli reside em território italiano desde junho de 2025, quando deixou o Brasil. Incluída na lista vermelha da Interpol, a ex-parlamentar acabou presa no fim de julho de 2025, em um apartamento, e foi levada para o presídio feminino de Rebibbia, no Norte de Roma.

A ex-deputada tem cidadania italiana e permaneceu detida por meses na capital do país europeu. A liberação ocorreu em maio, após a Suprema Corte da Itália anular decisões estabelecidas por instâncias inferiores da Justiça local.

Condenações com trânsito em julgado no STF

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a conclusão definitiva de duas ações penais contra Zambelli, sem chance para novos recursos: