Eleições 2026: veja o número de Marília Campos ao senado

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou Marília Campos como candidata ao Senado Federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. A ex-prefeita de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, disputa uma das vagas pelo estado com o número 131.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A escolha do número segue a lógica da Justiça Eleitoral: o 13 identifica a legenda do PT e a sequência de três dígitos é utilizada para as candidaturas ao Senado. O número 131 será o que os eleitores usarão para encontrá-la na urna eletrônica no dia 4 de outubro.

Leia Mais

Nascida em Ouro Branco (MG), Marília Campos é formada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sua trajetória política começou ligada a movimentos sociais e sindicais. Na década de 1980, participou do movimento estudantil e da fundação do PT e da CUT na região de Uberlândia. Também presidiu o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte por dois mandatos.

Com uma carreira política construída principalmente em Contagem, Marília foi prefeita da cidade por quatro mandatos, em 2004, 2008, 2020 e 2024. Foi a primeira mulher a governar o município. Antes disso, foi vereadora de Contagem e deputada estadual por três mandatos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), presidiu a Comissão Extraordinária das Mulheres, que deu origem à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e também comandou a Comissão de Participação Popular em 2015 e 2016.