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Marcelo Aro ao Senado: conheça o número e as pautas do candidato

Ex-deputado federal pelo PP tentará vaga por Minas com propostas como a castração química e a redução da maioridade penal

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
25/09/2026 22:25

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Marcelo Aro ao Senado: conheça o número e as pautas do candidato
Marcelo Aro, ex-deputado federal e candidato ao Senado por Minas Gerais, em entrevista ao Estado de Minas crédito: Jair Amaral/EM

Na reta final da campanha para as eleições de 2026, o ex-deputado federal Marcelo Aro (PP) disputa uma das duas vagas de Minas Gerais para o Senado Federal. Ele concorre com outros candidatos, entre eles Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Marília Campos (PT).

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Nas urnas, seu número será 111. Os dois primeiros algarismos correspondem ao número do Progressistas (PP), enquanto o terceiro identifica a candidatura ao Senado.

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Natural de Belo Horizonte, Marcelo Aro é jornalista formado pela Estácio de Sá, advogado pela Faculdade Promove e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Entrou na política em 2012, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte. Em 2014, elegeu-se deputado federal e foi reeleito em 2018.

Em 2022, Aro disputou uma vaga no Senado, mas não foi eleito. Em 2026, volta a concorrer ao cargo.

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Entre as propostas apresentadas pelo candidato estão a castração química para condenados por crimes sexuais e a redução da maioridade penal para 16 anos. Aro também defende ampliar a destinação de recursos para Minas Gerais e políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e doenças raras.

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