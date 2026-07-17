Ainda indefinida, disputa pelo governo de Minas pode ter um nome do PP

A coluna confirmou que o ex-deputado federal Marcelo Aro pode trocar a disputa pelo Senado pela corrida ao governo de Minas Gerais.

Filiado ao PP, Aro foi secretário de Governo do estado e agora está pronto para dar uma rasteira em Mateus Simões, candidato à reeleição.

Como a disputa pelo governo está muito aberta e a briga pelas duas vagas ao Senado é acirrada, Aro avalia que não há nada a perder.

O PT deve confirmar nos próximos dias a candidatura do ex-ministro e deputado Patrus Ananias, de 74 anos. Ele passou a semana em Brasília sem demonstrar muito ânimo com a ideia.

“Estou focado na reeleição como deputado”, chegou a dizer à coluna, no cafezinho da Câmara.

O senador Cleitinho (Republicanos) ainda é uma dúvida. Se realmente for candidato ao governo, a vaga de vice pode ficar com o PL, que tem preferência pelo nome do empresário Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim.

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A movimentação de Aro pode embaralhar ainda mais uma disputa.