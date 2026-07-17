Assine
overlay
Início PlatôBr

Ainda indefinida, disputa pelo governo de Minas pode ter um nome do PP

Uma traição no entorno do atual governador pode deixar a corrida pelo Palácio da Liberdade ainda mais em aberto

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/07/2026 15:06

compartilhe

SIGA
×
Ainda indefinida, disputa pelo governo de Minas pode ter um nome do PP
Ainda indefinida, disputa pelo governo de Minas pode ter um nome do PP crédito: Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A coluna confirmou que o ex-deputado federal Marcelo Aro pode trocar a disputa pelo Senado pela corrida ao governo de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Filiado ao PP, Aro foi secretário de Governo do estado e agora está pronto para dar uma rasteira em Mateus Simões, candidato à reeleição.

Como a disputa pelo governo está muito aberta e a briga pelas duas vagas ao Senado é acirrada, Aro avalia que não há nada a perder.

O PT deve confirmar nos próximos dias a candidatura do ex-ministro e deputado Patrus Ananias, de 74 anos. Ele passou a semana em Brasília sem demonstrar muito ânimo com a ideia.

“Estou focado na reeleição como deputado”, chegou a dizer à coluna, no cafezinho da Câmara.

O senador Cleitinho (Republicanos) ainda é uma dúvida. Se realmente for candidato ao governo, a vaga de vice pode ficar com o PL, que tem preferência pelo nome do empresário Vittorio Medioli, ex-prefeito de Betim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A movimentação de Aro pode embaralhar ainda mais uma disputa.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay