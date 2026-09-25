Marco Antônio Superman: saiba o número para o Senado por MG

O advogado Marco Antônio Moreira da Costa, conhecido como Marco Antônio Superman, disputará uma vaga no Senado Federal por Minas Gerais nas eleições de 2026. Ele concorrerá ao cargo filiado ao Partido Novo.

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‘Superman’ utilizará o número 300 na urna eletrônica. O ‘30’ corresponde ao número da legenda do Novo, enquanto o terceiro dígito identifica a candidatura ao Senado.

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O candidato nasceu em São Paulo (SP) e é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ganhou projeção nacional como comunicador e influenciador digital, principalmente por sua atuação como integrante do programa Pânico, na Jovem Pan. Atualmente, comanda o canal Fio Diário e preside o IFPE Brasil (Institute for the Freedom of Press and Expression), organização voltada à defesa da liberdade de imprensa e de expressão.

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Entre suas principais bandeiras de campanha, Marco Antônio Superman defende a contenção de poderes do Judiciário, o fortalecimento da autoridade dos senadores e a destinação de mais recursos para Minas Gerais. O candidato também participou da organização de manifestações políticas do movimento “Fora Moraes”.