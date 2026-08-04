Eduardo Girão será o vice de Zema

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) bateu o martelo sobre a posição de vice na chapa para presidente. O escolhido foi o senador Eduardo Girão (Novo-CE), consolidando uma chapa "puro-sangue" – em que os dois candidatos são do mesmo partido.

Zema explicou a escolha em comunicado à imprensa: "Sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Em oito anos como senador, Girão demonstrou toda a sua coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília. Não poderia ser outra pessoa."

Girão também se pronunciou: "Decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial. Pelos brasileiros sedentos por Justiça, quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos quatro cantos do país: mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da Vida e Família, e menos abusos dos intocáveis que tomaram conta do poder público."



A definição foi anunciada nesta terça-feira (4/8), penúltimo dia das convenções partidárias, período destinado à oficialização das candidaturas para as eleições de 2026. Após o encerramento dessa etapa, partidos, federações e coligações terão até 15 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. A campanha eleitoral começa em 16 de agosto.

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Eduardo Girão

Girão era pré-candidato do Novo ao governo do Ceará, mas não teve o nome confirmado nas convenções partidárias. As pesquisas de intenção de voto mostravam ele na terceira colocação da disputa estadual, mas com apenas 3% do eleitorado. Tudo indica que a eleição será polarizada entre o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), líder nas pesquisas e apoiado pelo PL de Flávio Bolsonaro, e o atual governador Elmano de Freitas (PT), que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.