Marília elege Pacheco como ‘grande referência’ de senador

A ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) disse que se inspira no senador Rodrigo Pacheco (PSB), a quem chamou de “grande referência”, durante participação no programa EM Minas, do Estado de Minas, com o Portal Uai e a TV Alterosa. Ela vai ser candidata ao Senado nas eleições deste ano e aparece no topo das pesquisas de intenção de voto em Minas Gerais.

Questionada pela jornalista Carol Saraiva sobre quem a inspira no Senado Federal atualmente, Marília rapidamente citou Pacheco. Ele foi escolhido pelo presidente Lula (PT) para disputar o governo de Minas este ano, mas recusou.

“O Rodrigo Pacheco é uma grande referência para mim, pela postura que ele teve de lealdade ao presidente Lula, ao nosso país, à democracia e a Minas Gerais, porque foi ele quem abraçou a questão da dívida do estado”, respondeu a ex-prefeita.

Rodrigo Pacheco

Presidente do Senado entre 2021 e 2025, o parlamentar convocou o Congresso a votar em tempo recorde o decreto de intervenção federal no Distrito Federal (DF) durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Como representante do parlamento, também defendeu as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral.

Outro ponto destacado por Marília foi a participação de Pacheco na articulação do Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), que permitiu negociar a altíssima dívida de Minas Gerais com a União.

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Por outro lado, o senador é criticado por setores da esquerda por outros posicionamentos. Em 2016, enquanto deputado federal, votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Também apoiou a PEC do Teto de Gastos e a Reforma Trabalhista, em que o PT foi contrário.

