Lula ataca gestão Bolsonaro na saúde em visita a hospital no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta sexta-feira (31/7), a gestão na área da saúde comandada pelo ex-chefe do Planalto Jair Bolsonaro (PL), entre os anos de 2019 e 2022, período marcado pelas cerca de 700 mil mortes em decorrência da pandemia de covid-19.

Feito durante a visita de Lula ao Hospital Universitário do Ceará (HUC), o pronunciamento em alusão a Bolsonaro defendeu que a gestão petista entregou melhorias na área da saúde.

"Acho que a saúde ganhou muita foça depois da incompetência do governante anterior, no tratamento (da pandemia) de covid", disse, ao lembrar de declarações de Jair Bolsonaro contra a vacina de prevenção à doença.

"Foi (na gestão petista) um sacrifício recuperar a confiança sociedade brasileira na vacina. Nós estamos vivos por causa das vacinas que tomamos", concluiu Lula, ao recordar-se que o então presidente Jair Bolsonaro publicava vídeos de deboche à falta de oxigênio em Manaus.

Convenção

As críticas à gestão de Jair Bolsonaro foram feitas momentos antes de o presidente Lula se deslocar à convenção do PT em Fortaleza que vai oficializar a candidatura à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). O evento também vai lançar a corrida eleitoral à reeleição do senador Cid Gomes (PSB-CE).

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No estado, a campanha eleitoral a governador ficará dividida entre Elmano e o também candidato ao cargo Ciro Gomes (PSDB), que lideram as pesquisas. Irmão de Cid, o ex-ministro de Lula Ciro Gomes tem o apoio do partido do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pleito deste ano.