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legislativo mineiro

ALMG elege primeira mulher para conselheira do TCE-MG

Deputada Ione Pinheiro (União) vai integrar a Corte de Contas em seus 91 anos de existência e foi eleita por unanimidade, com 70 votos

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
15/07/2026 15:13

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Deputada Ione Pinheiro é a primeira deputada indicada pela ALMG para o cargo de conselheira do TCE-MG
Deputada Ione Pinheiro (União) dedicou sua indicação ao TCE-MG às mulheres, "sempre silenciadas e invisibilizadas", segundo a parlamentar crédito: Alexandre Netto/ ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) elegeu por unanimidade nesta quarta-feira (15/7) a deputada Ione Pinheiro (União) para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE). 

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Candidata única à vaga, Ione Pinheiro foi eleita por unanimidade, recebendo 70 votos. O resultado será agora comunicado ao governador Mateus Simões, a quem cabe formalizar a nomeação para o cargo. A parlamentar, que está em seu terceiro mandato, é a primeira mulher indicada pela ALMG para integrar o TCE-MG e a segunda a ocupar o cargo na Corte de Contas em seus 91 anos de existência.

A primeira foi a ex-prefeita de Três Pontas, no Sul de Minas, Adriene Barbosa, que faleceu em 2018. Ela foi escolhida pela vaga em 2006 pelo então governador e hoje deputado federal Aécio Neves (PSDB). 


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Após a eleição, a nova conselheira dedicou sua indicação às mulheres, “sempre silenciadas e invisibilizadas”, segundo a parlamentar. Ione Pinheiro completou afirmando que “a ida de uma mulher para o TCE fortalece a democracia, combate preconceitos e desigualdades”.

O presidente da ALMG, deputado Tadeu Leite (MDB), afirmou sentir orgulho por presidir uma legislatura que, além de ser aquela com a maior bancada feminina, é a primeira a eleger uma mulher para o Tribunal de Contas. 

Trajetória

Em seu terceiro mandato consecutivo como deputada estadual e no segundo como procuradora-geral da Procuradoria da Mulher, Ione vai ocupar a vaga aberta em virtude da aposentadoria do ex-conselheiro e ex-deputado estadual Mauri Torres.

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Natural de Belo Horizonte e empresária, iniciou sua trajetória política como chefe de gabinete do então deputado Dinis Pinheiro, na 13ª Legislatura da ALMG, a partir de 1995. Posteriormente, exerceu a mesma função no Executivo, na Prefeitura de Ibirité, durante a gestão de seu irmão Toninho Pinheiro.

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