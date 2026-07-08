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LEGISLATIVO FEDERAL

Câmara adia votação de projeto que criminaliza a misoginia

Líderes retiram proposta da pauta por falta de consenso. Texto equipara misoginia ao crime de racismo

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
08/07/2026 19:29

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Reunião do Colégio de Líderes na terça-feira (7/7)
Na reunião do Colégio de Líderes nessa terça-feira (7/7), parlamentares avaliaram que ainda é necessário negociar mudanças na redação do projeto que criminaliza a misoginia crédito: Marina Ramos/Camara dos Deputados

CORREIO BRAZILIENSE – A Câmara dos Deputados adiou na terça-feira (7/7) a votação do Projeto de Lei (PL) 896/2023 que criminaliza a misoginia ao equipará-la ao crime de racismo por entenderem que ainda não há consenso para aprovar o atual texto. A proposta em discussão na Câmara já foi aprovada pelo Senado tornando-a inafiançável e imprescritível.

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Até o momento, não foi definida nova data para que o PL volte à pauta do plenário e o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve realocá-la em votação apenas quando houver acordo entre as bancadas. 

Durante a reunião de líderes na terça-feira, parlamentares avaliaram que ainda é necessário negociar mudanças na redação do projeto. O vice-líder do PL Domingos Sávio (MG), afirmou que apoia o combate à violência contra as mulheres, mas que defende maior clareza no texto para evitar interpretações que possam atingir a liberdade de expressão, de imprensa e religiosa.

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A misoginia é o menosprezo ou a discriminação contra a mulher em razão de sua condição – também descrita como ódio ou aversão a mulheres.

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